Відомий вуличний художник Бенксі віддав на аукціон свій триптих вартістю до $1,55 млн. Гроші від продажу картин підуть на будівництво лікарні у Віфлеємі.

Про це повідомляється на сайті аукціону Sotheby’s.

Так художник віддав свою роботу “Mediterranean sea view 2017”, яку було створено для експонування у готелі The Walled Off Hotel у Віфлеємі.

Це триптих, присвячений мігрантській кризі у Європі 2010-х. На полотнах зображені море, скелі й берег та рятувальні жилети та круги, що символізують тих, хто зник у морі.

28 липня він буде виставлений на торги. Оціночна вартість картин — від 800 тисяч до 1,2 млн стерлінгів (около 1,03 — 1,55 млн доларів).

У Sotheby’s зазначили, що кошти від продажу будуть спрямовані на будівництво нового відділення лікарні у Віфлеємі для лікування гострого інсульту та придбання обладнання для дитячої реабілітації.