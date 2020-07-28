Про це повідомляється на сайті аукціону Sotheby’s.
Так художник віддав свою роботу “Mediterranean sea view 2017”, яку було створено для експонування у готелі The Walled Off Hotel у Віфлеємі.
Це триптих, присвячений мігрантській кризі у Європі 2010-х. На полотнах зображені море, скелі й берег та рятувальні жилети та круги, що символізують тих, хто зник у морі.
28 липня він буде виставлений на торги. Оціночна вартість картин — від 800 тисяч до 1,2 млн стерлінгів (около 1,03 — 1,55 млн доларів).
У Sotheby’s зазначили, що кошти від продажу будуть спрямовані на будівництво нового відділення лікарні у Віфлеємі для лікування гострого інсульту та придбання обладнання для дитячої реабілітації.
- Раніше Бенксі створив картину у Саутгемптонській лікарні загального профілю (Велика Британія). На ній зображено дитину, що грає лялькою-медсестрою в образі супергероя.