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Бенксі створив 10 нових графіті у приморських містах Великої Британії, – фото, відео

Вуличний митець Бенксі підтвердив авторство 10 графіті у приморських містах Великої Британії.

Понеділок, 16 серпня 2021, 12:35

Фото: Getty Images

На своїй сторінці в Instagram він показав процес створення цих графіті.

На першому графіті художник зобразив трьох дітей в човні, а між ними надпис – “Ми всі в одному човні”. Цікаво, що судно було зроблене з листа гофрованого заліза, але влада міста Лоустофта прибрала лист, оскільки конструкція перекривала стік води, а в районі очікуються опади. Проте реквізит пообіцяли невдовзі повернути.

На іншому графіті Бенксі намалював пацюка, який лежить на шезлонгу й п’є коктейль. 

Усі графіті цієї серії присвячені морській тематиці. Зокрема, Бенксі створив графіті з гігантською чайкою, яка пролітає над сміттєвим контейнером в Оултон Брод, та крабів, що виповзають з мушлі у Кромері.

Фото: ВВС

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

 

Фото: Getty Images

Фото: ВВС

Фото: banksy.co.uk

Фото: ВВС

Фото: banksy.co.uk

Нагадаємо, що управління інтелектуальної власності Європейського Союзу позбавило відомого вуличного художника Бенксі товарних знаків на роботи “Щур з радаром” та “Дівчинка з парасолькою”. Він не може захистити свої авторські права через анонімність.

Теги: фото, Бенксі, відео, графіті

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