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Бенксі виставить на аукціон свою роботу, намальовану в лікарні

Британський вуличний художник Бенксі виставить на продаж на аукціон Christie’s одну зі своїх робіт, присвячену пандемії коронавірусу.

Понеділок, 8 березня 2021, 15:28

Фото: Бенксі

Про це повідомляє BBC.

Бенксі планує зібрати більше 3,5 млн євро для Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, виставивши на аукціон свою роботу.

Йдеться про малюнок, який з’явився в головній лікарні Саутгемптона під час першої хвилі пандемії COVID-19.

З торгів буде проданий оригінал зображення, його копія залишиться в лікарні. У роботі розміром метр на метр зображено хлопчика, який грає з фігурками супергероїв. Однак фігурки Бетмена і Людини-павука викинули у смітник, оскільки дитина має іншого супергероя: ляльку медсестри в масці і плащі.

Це зображення було створено у співпраці з керівництвом лікарні та було розміщено поруч з відділенням екстреної допомоги.

Аукціонний будинок Christie’s вважає, що ця робота символізує надію і є даниною художника тим, хто продовжує боротися з пандемією коронавірусу.

  • Новий витвір вуличного мистецтва в стилі невловимого графіті-художника Бенксі з’явився на будинку у Бристолі на вулиці Вейн. Графіті деякий час було прикритим, а вранці у четвер, 10 грудня, художник вирішив продемонструвати свою творчість суспільству.
  • Раніше повідомлялося, що британський вуличний художник, політичний активіст і режисер Бенксі програв дворічний спір щодо своєї картини “Метальник квітів” (Flower Thrower). Художник судився з виробником листівок Full Color Black.
  • Картину вуличного художника Бенксі “Покажи мені Моне” продали в Лондоні на аукціоні за 7,6 млн фунтів стерлінгів ($9,8 млн).
  • У Великій Британії з’явилося нове графіті, яке приписують стріт-арт художнику Бенксі. Графіті виявили на стіні салону краси в Ноттінгемі. На малюнку зображено дівчинку, яка грається з шиною, як з хула-хупом, а поруч з картиною стоїть зламаний велосипед без заднього колеса.
  • Раніше повідомлялося, що Бенксі віддав на аукціон свій триптих вартістю до $1,55 млн. Гроші від продажу картин підуть на будівництво лікарні у Віфлеємі.
Теги: Бенксі, лікарня, аукцион, картина

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