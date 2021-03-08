Бенксі виставить на аукціон свою роботу, намальовану в лікарні

Про це повідомляє BBC.
Бенксі планує зібрати більше 3,5 млн євро для Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, виставивши на аукціон свою роботу.
Йдеться про малюнок, який з’явився в головній лікарні Саутгемптона під час першої хвилі пандемії COVID-19.
З торгів буде проданий оригінал зображення, його копія залишиться в лікарні. У роботі розміром метр на метр зображено хлопчика, який грає з фігурками супергероїв. Однак фігурки Бетмена і Людини-павука викинули у смітник, оскільки дитина має іншого супергероя: ляльку медсестри в масці і плащі.
Це зображення було створено у співпраці з керівництвом лікарні та було розміщено поруч з відділенням екстреної допомоги.
Аукціонний будинок Christie’s вважає, що ця робота символізує надію і є даниною художника тим, хто продовжує боротися з пандемією коронавірусу.
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