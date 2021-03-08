Бенксі виставить на аукціон свою роботу, намальовану в лікарні

Британський вуличний художник Бенксі виставить на продаж на аукціон Christie’s одну зі своїх робіт, присвячену пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

Бенксі планує зібрати більше 3,5 млн євро для Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, виставивши на аукціон свою роботу.

Йдеться про малюнок, який з’явився в головній лікарні Саутгемптона під час першої хвилі пандемії COVID-19.

З торгів буде проданий оригінал зображення, його копія залишиться в лікарні. У роботі розміром метр на метр зображено хлопчика, який грає з фігурками супергероїв. Однак фігурки Бетмена і Людини-павука викинули у смітник, оскільки дитина має іншого супергероя: ляльку медсестри в масці і плащі.

Це зображення було створено у співпраці з керівництвом лікарні та було розміщено поруч з відділенням екстреної допомоги.

Аукціонний будинок Christie’s вважає, що ця робота символізує надію і є даниною художника тим, хто продовжує боротися з пандемією коронавірусу.