Про це повідомляє BBC.
Бенксі підтвердив своє авторство, запостивши фото графіті в Instagram.
На картині зображено дівчинку, яка крутить велосипедну шину замість хуа-хупа. Графіті з’явилося на стіні в Ноттінгемі у вівторок, 13 жовтня, біля салону краси в спальному районі, де квартири в основному орендують студенти.
Спочатку місцеві жителі і журналісти припускали – чи дійсно це робота Бенксі. Але коли стало зрозуміло, що це і правда малюнок легендарного художника, в Ноттінгем потягнулися десятки людей, охочих подивитися на роботу або сфотографуватися з нею.
Деякі жителі Ноттінгема скористалися ситуацією і відкрили лоток з морозивом для відвідувачів, хтось приніс із собою справжній хула-хуп.
Тепер – через велике скупчення людей – правоохоронцям постійно доводиться нагадувати людям про те, що потрібно дотримуватися соціальної дистанції.
- Раніше повідомлялося, що британський вуличний художник, політичний активіст і режисер Бенксі програв дворічний спір щодо своєї картини “Метальник квітів” (Flower Thrower). Художник судився з виробником листівок Full Color Black.