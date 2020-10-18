Відомий британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що нове графіті "Дівчинка з обручем" на стіні одного з будинків в Ноттінгемі створив саме він.

Про це повідомляє BBC.

Бенксі підтвердив своє авторство, запостивши фото графіті в Instagram.

На картині зображено дівчинку, яка крутить велосипедну шину замість хуа-хупа. Графіті з’явилося на стіні в Ноттінгемі у вівторок, 13 жовтня, біля салону краси в спальному районі, де квартири в основному орендують студенти.

Спочатку місцеві жителі і журналісти припускали – чи дійсно це робота Бенксі. Але коли стало зрозуміло, що це і правда малюнок легендарного художника, в Ноттінгем потягнулися десятки людей, охочих подивитися на роботу або сфотографуватися з нею.

Деякі жителі Ноттінгема скористалися ситуацією і відкрили лоток з морозивом для відвідувачів, хтось приніс із собою справжній хула-хуп.

Тепер – через велике скупчення людей – правоохоронцям постійно доводиться нагадувати людям про те, що потрібно дотримуватися соціальної дистанції.