Українська співачка Джамала, яка вже на останніх тижнях вагітності, розповіла підписникам про те, як їй вдається справлятися зі стресом.

Про це вона написала в Instagram.

Джамала зазначила, що часто на різних тренінгах та майстер-класах по досягненню успіху людей вчать завжди посміхатися, у всьому шукати позитив, бути непохитними. Але така поведінка іноді може відверто дратувати, а не викликати захоплення, як того хотілося б.

Співачка поділилася особистими рекомендаціями щодо того, що робить, коли “все не клеїться і валиться з рук”.

Вона радить смачно поїсти, надіти гарний одяг, а також – слухати хорошу музику.

“Найважливіше – я злітаю над проблемою. Що це означає? Я бачу проблему з висоти пташиного польоту і продумую різні варіанти її вирішення. Як режисер фільму, який опрацьовує різні кінцівки своєї картини, обов’язково закінчую хеппі ендом!”, – написала артистка.

Крім порад, співачка поділилася новими знімками в очікуванні другого малюка. На фото вона у довгій сукні із квітковим принтом.