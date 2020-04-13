Фотографії вона опублікувала в Instagram.
Домашню фотосесію 36-річна співачка влаштувала прямо на підлозі в квартирі.
Вона одягнена в напівпрозору обтягуючих кофтинку з графічним принтом та джинси, які розстібнула, аби не тиснули живіт.
Нагадаємо, що це друга вагітність співачки. Первісток Джамали та її чоловіка Бекіра Сулейманова – Емір-Рахман – народився в березні 2018 року.
- 20 лютого цього року Джамала оголосила, що очікує на другу дитину.
- Раніше Джамала попросила підписників порекомендувати мультфільми для її 2-річного сина.