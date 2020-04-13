Фотографії вона опублікувала в Instagram.

Домашню фотосесію 36-річна співачка влаштувала прямо на підлозі в квартирі.

Вона одягнена в напівпрозору обтягуючих кофтинку з графічним принтом та джинси, які розстібнула, аби не тиснули живіт.

Нагадаємо, що це друга вагітність співачки. Первісток Джамали та її чоловіка Бекіра Сулейманова – Емір-Рахман – народився в березні 2018 року.