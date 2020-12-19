Берлінський кінофестиваль в 2021 році пройде частково онлайн.

Про це повідомляється на сайті кінофестивалю.

Берлінський міжнародний кінофестиваль, який традиційно проходить в кінці лютого, через пандемію коронавірусу пройде в двох форматах: в березні пройде індустріальна частина фестивалю в онлайн-форматі, а в червні – відкриті покази фільмів для широкої публіки.

Новий формат організатори пояснили обмеженнями, пов’язаними з пандемією коронавірусу.

Відбір фільмів для конкурсу і секцій буде продовжений. Програма буде опублікована в лютому і представлена кіноіндустрії на віртуальному європейському кіноринку в березні.

Міжнародне журі перегляне фільми в Берліні і вибере призерів. Влітку обрані фільми будуть представлені публіці. На початку літнього заходу Берлінале планує урочисте відкриття.