Про це повідомляється на сайті кінофестивалю.
Берлінський міжнародний кінофестиваль, який традиційно проходить в кінці лютого, через пандемію коронавірусу пройде в двох форматах: в березні пройде індустріальна частина фестивалю в онлайн-форматі, а в червні – відкриті покази фільмів для широкої публіки.
Новий формат організатори пояснили обмеженнями, пов’язаними з пандемією коронавірусу.
Відбір фільмів для конкурсу і секцій буде продовжений. Програма буде опублікована в лютому і представлена кіноіндустрії на віртуальному європейському кіноринку в березні.
Міжнародне журі перегляне фільми в Берліні і вибере призерів. Влітку обрані фільми будуть представлені публіці. На початку літнього заходу Берлінале планує урочисте відкриття.
- Головну нагороду 70-го ювілейного міжнародного кінофестивалю “Берлінале” – “золотого ведмедя” – отримав іранський фільм “Зла не існує” ( “There Is No Evil”).