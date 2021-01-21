Американський сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс на інавгурацію Джо Байдена прийшов у не зовсім відповідному одязі - куртка, штани та в'язані рукавиці. Через це сенатор одразу став героєм мемів у соцмережах.

Про це розповідають #Букви.

Варто зазначити, що у день офіційної інавгурації у Вашингтоні було +5 °C. Та й зовнішній вигляд сенатора ну дуже контрастував із одягом запрошених гостей.

Наприклад, британське видання the Guardian охарактеризувало одяг Сандерса таким, наче “він зупинився між пранням білизни та походом на пошту”.

У Twitter повідали історію найяскравішого аксесуара Берні Сандерса – в’язаних рукавиць. Виявилося, кілька років тому ці рукавиці зв’язала і подарувала йому шкільна вчителька в штаті Вермонт.

Ось як рукавиці та й сама поза Сандерса стали причиною появи безлічі мемів. #Букви зібрали найцікавіші:

Сандерс – герой телесеріалу “Гра престолів”.

Сандерс у кадрі серіалу “Секс і місто”…

…на модному показі поряд з головною редакторкою Vogue Анною Вінтур та співачкою Карді Бі.

Кадр з фільму “Диявол носить Прада”. Нагадаємо, що за сюжетом фільму на роботу взяли співробітницю, яка жахливо одягається і начальниця кидає їй куртку.

А тут незворушний Берні Сандерс поряд із Дженніфер Лопес. Вона, до речі, теж була присутня на інавгурації Байдена, але в більш стриманому образі.

Сандерс у ролі мухи, що сиділа на голові Майка Пенса, коли він у прямому ефірі дебатував із кандидаткою на пост віцепрезидента Камалою Гарріс.

Ця фотографія – “обід на хмарочосі”, – зроблена в 1932 році невідомим фотографом під час будівництва “RCA Buildings”, що є частиною Рокфеллер- центру. Правда на оригінальному фото Сандерса не було.

А ось тут Сандерс “сидить” на Ялтинській конференції 1945 року поруч із Черчилем, Рузвельтом та Сталіним.

На інавгурацію Берні Сандерс одягнув звичайну парку Burton GORE-TEX, чорні штани та туфлі коричневого кольору.