Про це повідомляють #Букви.

В березні 2022 року має відбутися довгоочікувана прем’єрі “Бетмена” із Робертом Паттінсоном у головній ролі. Ця стрічка стане першою із Паттінсон в ролі Брюса Вейна. Вона ж відкриє заплановану трилогію від Метта Рівза, присвячену цьому герою.

Торік DC презентувала дебютний тизер-трейлер стрічки. Це відбулося тогорічної конференції DC Fandome.

Цьогоріч на конференції DC Fandome буде представлено повноцінний трейлер. Захід відбудеться 16 листопада.

Поки творці стрічки показали короткий ролик з інформацію про майбутній захід.

“It’s not just a signal; it’s a warning.” ❤️ this Tweet for reminders before and when #TheBatman is released. pic.twitter.com/ouos1t3PZ4

— The Batman (@TheBatman) October 14, 2021