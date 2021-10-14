Про це повідомляють #Букви.

В березні 2022 року має відбутися довгоочікувана прем’єрі “Бетмена” із Робертом Паттінсоном у головній ролі. Ця стрічка стане першою із Паттінсон в ролі Брюса Вейна. Вона ж відкриє заплановану трилогію від Метта Рівза, присвячену цьому герою.

Торік DC презентувала дебютний тизер-трейлер стрічки. Це відбулося тогорічної конференції DC Fandome.

Цьогоріч на конференції DC Fandome буде представлено повноцінний трейлер. Захід відбудеться 16 листопада.

Поки творці стрічки показали короткий ролик з інформацію про майбутній захід.

“It’s not just a signal; it’s a warning.” ❤️ this Tweet for reminders before and when #TheBatman is released. pic.twitter.com/ouos1t3PZ4 — The Batman (@TheBatman) October 14, 2021

Режисер Метт Рівз тим часом показав світлину з підготованого до виходу трейлеру, де можна побачити Паттінсона зі спини, який дивиться на місто.

Торік Рівз розповів, що Бетмен, він же Брюс Вейн, за сюжетом стрічки геройствує вже два роки. Він займається розслідуванням низки вбивств, які здійснює загадковий злочинець.

Крім Паттінсона, в новій трилогії можна буде побачити Зої Кравіц, Пола Дано, Джеффрі Райта, Джона Туртурро, Пітера Сарсгаарда, Джеймі Лоусона, Енді Серкіса та Колін Фаррела.