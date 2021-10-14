Про це повідомляють #Букви.
В березні 2022 року має відбутися довгоочікувана прем’єрі “Бетмена” із Робертом Паттінсоном у головній ролі. Ця стрічка стане першою із Паттінсон в ролі Брюса Вейна. Вона ж відкриє заплановану трилогію від Метта Рівза, присвячену цьому герою.
Торік DC презентувала дебютний тизер-трейлер стрічки. Це відбулося тогорічної конференції DC Fandome.
Цьогоріч на конференції DC Fandome буде представлено повноцінний трейлер. Захід відбудеться 16 листопада.
Поки творці стрічки показали короткий ролик з інформацію про майбутній захід.
“It’s not just a signal; it’s a warning.” ❤️ this Tweet for reminders before and when #TheBatman is released. pic.twitter.com/ouos1t3PZ4
— The Batman (@TheBatman) October 14, 2021
Режисер Метт Рівз тим часом показав світлину з підготованого до виходу трейлеру, де можна побачити Паттінсона зі спини, який дивиться на місто.
Good Morning, from Gotham City… Can’t wait to show you more at #DCFanDome this Saturday… #TheBatman #TrailerShot pic.twitter.com/5IRaABRwk6
— Matt Reeves (@mattreevesLA) October 14, 2021
Торік Рівз розповів, що Бетмен, він же Брюс Вейн, за сюжетом стрічки геройствує вже два роки. Він займається розслідуванням низки вбивств, які здійснює загадковий злочинець.
Крім Паттінсона, в новій трилогії можна буде побачити Зої Кравіц, Пола Дано, Джеффрі Райта, Джона Туртурро, Пітера Сарсгаарда, Джеймі Лоусона, Енді Серкіса та Колін Фаррела.
- 10-річний хлопчик Джеймс щодня відвідував зйомки “Бетмена” у Ліверпулі. Роберт Паттінсон надіслав йому подарунки.