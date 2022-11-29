Бетмобіль з художніх фільмів Тіма Бертона "Бетмен" і "Бетмен повертається" виставили на продаж за 1,5 мільйона доларів.

Про це інформує Hypebeast.

Автомобіль супергероя коміксів та художніх фільмів Бетмена тепер можна придбати в торговому центрі Classic Auto Mall за 1,5 мільйона доларів. Після появи у двох класичних фільмах автомобіль потрапив до однієї з найбільших у світі систем парків розваг Six Flags у Нью-Джерсі. Там його використовували як реквізит для американських гірок “Бетмен повертається”, перш ніж його придбав завзятий колекціонер автомобілів у кіно, який тепер вперше показує історичний автомобіль громадськості.

Автомобіль має глянцево-чорний корпус зі скловолокна з такими унікальними деталями, як турбіна реактивного двигуна, встановлена в центрі носа, схожого на прототип Daytona, і плавники у формі летючої миші, що охоплюють закриту кабіну. Додаткові зовнішні особливості включають різні повітрозабірники, великий повітрозабірник на даху, додатки в стилі стімпанк і 15-дюймові колеса, обтягнуті шинами Mickey Thompson.

Зайшовши всередину, можна побачити інтер’єр, натхненний як автоспортом, так і класикою, з чорним скловолокном у стилі “стімпанк”, надлишком додаткових і психоделічних деталей.

Автомобіль, розроблений ілюстратором Джуліаном Калдоу та створений командою SFX Джона Еванса в Pinewood Studios в Англії, був оснащений електричним двигуном із максимальною швидкістю приблизно 25-30 миль/год. Гаджети включають справний вогнемет і бокові гакові пускові установки.

Зараз Бетмобіль 1989 року продається за 1,5 мільйона доларів.

Довідково. Бетмобіль — автомобіль супергероя Бетмена, персонажа коміксів і художніх фільмів, який використовується героєм у боротьбі зі злочинністю. Для зйомок художніх фільмів про Бетмена виготовлявся реальний автомобіль.

У фільмах “Бетмен” (1989) та “Бетмен повертається” (1992) герой їздить на довгому і вузькому чорному двомісному автомобілі, який був сконструйований на основі Chevrolet Caprice і Buick Riviera. Він має звичний реактивний двигун (надалі використаний і в інших фільмах) і режим щита, що включається дистанційно на випадок атаки. Технічні характеристики: довжина: 662.18 см; ширина: 239.78 см; висота: 130.05 см; максимальна швидкість: 531.08 км/год з підсилювачем; двигун: турбіна від реактивного літака.