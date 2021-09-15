Про це повідомляє TMZ.
Зокрема, чоловік з ножем був заарештований біля будинку співачки на Голлівудських пагорбах минулого тижня після того, як зажадав зустрічі зі співачкою.
23-річний Аарон Браун нібито витягнув ніж, коли охорона відвела його від будинку Гранде близько 2 години ночі в п’ятницю.
Невідомо, чи була співачка в той час вдома.
Зазначається, що Браун був звинувачений в скоєнні кримінального злочину. В недалекому майбутньому очікується судове слухання.
Крім того, Гранде подала на тимчасовий заборонний судовий наказ проти Брауна, і суддя задовольнив його до майбутнього слухання.
- У травні американська співачка, володарка “Греммі” Аріана Гранде підтвердила, що вийшла заміж, та опублікувала перші фото зі свого таємного весілля.