Гейтси зазначили, про довго роздумували над цим рішенням і зробили чималу роботу над своїми стосунками, але це не дало результату. “За останні 27 років ми виховали трьох неймовірних дітей і створили фонд (йдеться про Фонд Білла і Мелінди Гейтсів, найбільший у світі благодійний фонд — ред.), який працює у всьому світі, щоб забезпечити здорове, продуктивне життя для всіх людей. Ми продовжуємо поділяти віру в цю місію і продовжуватимемо нашу спільну роботу в організації, але ми більше не віримо, що зможемо вирости разом як пара на цьому етапі нашого життя”, — заявило подружжя. Мелінда та Білл Гейтси також попросили не порушувати їх особистий простір в той час, коли вони розпочинатимуть своє нове, окреме життя.

Білл та Мелінда одружилися 1 січня 1994 року. На той час йому було 38 років, а їй — 29. Подружжя має трьох дорослих дітей — 25-річну доньку Дженніфер Кетрін, 21-річного сина Рорі Джона та 18-річну дочку Фібі Адель.

У 2000 році подружжя створило благодійну організацію Фонд Білла і Мелінди Гейтсів, яка поглинула три раніше створені родиною фонди. У 2013 фонд подружжя було визнано найбагатшою благодійницькою організацією світу з активами вартістю більш ніж 34,6 мільярди доларів.

Головна мета фонду — підтримка і поліпшення системи охорони здоров’я, а також подолання голоду в бідних країнах. Кошти фонду направлялися на програму з попередження і лікування СНІД і туберкульозу, на боротьбу з малярією, імунізацію дітей в Індії та Африці тощо.