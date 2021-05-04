Білл і Мелінда Гейтс обговорили майнові питання перед тим, як публічно оголосити про своє розлучення.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що подружжя підписано контракт про розлучення, у якому чітко описано, яким чином вони розділять майно.

При цьому Білл та Мелінда не підписували шлюбний контракт перед одруженням у 1994 році.

Пара керує Фондом Білла та Мелінди Гейтс, який пожертвував мільярди доларів на благодійні проєкти у всьому світі. Подружжя домовилося, що продовжуватиме благодійну справу після розлучення.

65-річний Білл Гейтс займає четверту позицію у рейтингу найзаможніших людей світу. Його статки оцінюють у 124 мільярди доларів. Маєтки пари розташовані у Вашингтоні, Флориді та Вайомінгу. Їхньою основною резиденцією є особняк на березі озера в Медіні, штат Вашингтон. Його вартістю оцінюють у щонайменше 127 млн ​​доларів.

Сьогодні стало відомо, що засновник корпорації Microsoft, мультимільярдер Білл Гейтс розлучається зі своєю дружиною — бізнесвумен та філантропкою Меліндою Гейтс.

Білл та Мелінда одружилися 1 січня 1994 року. На той час йому було 38 років, а їй — 29. Подружжя має трьох дорослих дітей — 25-річну доньку Дженніфер Кетрін, 21-річного сина Рорі Джона та 18-річну дочку Фібі Адель.

У 2000 році подружжя створило благодійну організацію Фонд Білла і Мелінди Гейтсів, яка поглинула три раніше створені родиною фонди. У 2013 фонд подружжя було визнано найбагатшою благодійницькою організацією світу з активами вартістю більш ніж 34,6 мільярда доларів.