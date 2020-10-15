В ніч з 14 на 15 жовтня відбулася одна з найбільш довгоочікуваних церемоній музичного світу - вручення премії Billboard Music Awards 2020.

Видання Cosmopolitan і TooFab зібрали кращі образи з червоної доріжки.

Шоу проходило без глядачів. Ведучою заходу третій рік поспіль була Келлі Кларксон.

Тріумфаторами премії стали Біллі Айліш і Post Malone. Нагороди також отримали Гаррі Стайлс, Khalid, Bad Bunny і інші артисти.

Шер

Келлі Кларксон

Doja Cat

Аліша Кіз

Біллі Айліш

Сіа

Ніколь Річі

En Vogue

Люк Комбс

Bad Bunny

Кейн Браун

Фото: TooFab

BTS

Lil Nas X

Lizzo

Демі Ловато

Джулія Майклз

Шейла І.

Джаррел Джером

Суей Лі

Джейн Лінч

Гарт Брукс

Джон Ледженд

Фото: Cosmopolitan