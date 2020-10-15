Видання Cosmopolitan і TooFab зібрали кращі образи з червоної доріжки.
Шоу проходило без глядачів. Ведучою заходу третій рік поспіль була Келлі Кларксон.
Тріумфаторами премії стали Біллі Айліш і Post Malone. Нагороди також отримали Гаррі Стайлс, Khalid, Bad Bunny і інші артисти.
Шер
Келлі Кларксон
Doja Cat
Аліша Кіз
Біллі Айліш
Сіа
Ніколь Річі
En Vogue
Люк Комбс
Bad Bunny
Кейн Браун
Фото: TooFab
BTS
Lil Nas X
Lizzo
Демі Ловато
Джулія Майклз
Шейла І.
Джаррел Джером
Суей Лі
Джейн Лінч
Гарт Брукс
Джон Ледженд
Фото: Cosmopolitan
- Раніше були оголошені переможці премії Billboard Music Awards 2020.