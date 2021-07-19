Список Billboard 2020 Money Makers опублікований на сайті видання.

Загальні тенденції

Рік без гастролей призвів до того, що багато рок- та кантрі-виконавців поступилися виконавцям хіп-хопу.

40 “найдорожчих” виконавців заробили 387 млн доларів у 2020 році. У 2019 році — 969 млн доларів.

Дохід від гастролей, згідно з даними Billboard Boxscore, впав в десять разів: з 779 млн доларів до 79 млн доларів. У попередні роки гастролі приносили 75-80% доходів виконавців, торік — лише 20%.

Водночас на тлі пандемії зросла авдиторія стрімінгових платформ та продаж вінілових платівок. Гонорари артистів за стрімінг виросли на цілих 82% — зі 106 мільйонів доларів до 193 мільйонів доларів.

ТОП10 найбільш високооплачуваних музикантів 2020 року

1. Тейлор Свіфт: 23,8 млн доларів

Cтрімінг: 10,6 млн доларів

Продаж: 10 млн доларів

Публікація: 3,2 млн доларів

Гастролі: 0 доларів

2. Post Malone: ​​23,2 млн доларів

Стрімінг: 8.1 млн доларів

Продаж: 712,5 тисяч доларів

Публікація: 2 млн доларів

Гастролі: 12,4 млн доларів

3. Селін Діон: 17,5 млн доларів

Стрімінг: 290 доларів

Продаж: 215 тисяч доларів

Публікація: 2,4 тисячі доларів

Гастролі: 17 млн доларів

4. Eagles: 16,3 млн доларів

Стрімінг: 2,7 млн доларів

Продаж: 970 тисяч доларів

Публікація: 1,2 млн доларів.

Гастролі: 11,4 млн доларів.

5. Біллі Айліш: 14,7 млн доларів

Стрімінг: 5,9 млн доларів

Продаж: 2,1 млн доларів

Публікація: 5,7 млн ​​доларів

Гастролі: 1 млн доларів

6. Дрейк: 14,2 млн доларів

Стрімінг: 11,7 млн ​​доларів

Продаж: 635 тисяч доларів

Публікація: 1,9 млн доларів

Гастролі: 0 доларів

7. Queen: 13,2 млн доларів

Стрімінг: 5,5 млн доларів

Продаж: 5,3 млн доларів

Публікація: 2,4 млн доларів

Гастролі: 0 доларів

8. The Beatles: 12,9 млн доларів

Стрімінг: 5,1 млн доларів

Продаж: 5,2 млн доларів

Публікація: 2,6 млн доларів

Гастролі: 0 доларів

9. YoungBoy Never Broke Again: 11,9 млн доларів

Стрімінг: 10 млн доларів

Продаж: 126 тисяч доларів

Публікація: 1,7 млн доларів

Гастролі: 129 тисяч доларів

10. Lil Baby: 11,7 млн доларів

Стрімінг: 9,1 млн доларів

Продаж: 152 тисяч доларів

Публікація: 2,2 млн доларів

Гастролі: 253 тисяч доларів