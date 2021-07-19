Список Billboard 2020 Money Makers опублікований на сайті видання.
Загальні тенденції
Рік без гастролей призвів до того, що багато рок- та кантрі-виконавців поступилися виконавцям хіп-хопу.
40 “найдорожчих” виконавців заробили 387 млн доларів у 2020 році. У 2019 році — 969 млн доларів.
Дохід від гастролей, згідно з даними Billboard Boxscore, впав в десять разів: з 779 млн доларів до 79 млн доларів. У попередні роки гастролі приносили 75-80% доходів виконавців, торік — лише 20%.
Водночас на тлі пандемії зросла авдиторія стрімінгових платформ та продаж вінілових платівок. Гонорари артистів за стрімінг виросли на цілих 82% — зі 106 мільйонів доларів до 193 мільйонів доларів.
ТОП10 найбільш високооплачуваних музикантів 2020 року
1. Тейлор Свіфт: 23,8 млн доларів
Cтрімінг: 10,6 млн доларів
Продаж: 10 млн доларів
Публікація: 3,2 млн доларів
Гастролі: 0 доларів
2. Post Malone: 23,2 млн доларів
Стрімінг: 8.1 млн доларів
Продаж: 712,5 тисяч доларів
Публікація: 2 млн доларів
Гастролі: 12,4 млн доларів
3. Селін Діон: 17,5 млн доларів
Стрімінг: 290 доларів
Продаж: 215 тисяч доларів
Публікація: 2,4 тисячі доларів
Гастролі: 17 млн доларів
4. Eagles: 16,3 млн доларів
Стрімінг: 2,7 млн доларів
Продаж: 970 тисяч доларів
Публікація: 1,2 млн доларів.
Гастролі: 11,4 млн доларів.
5. Біллі Айліш: 14,7 млн доларів
Стрімінг: 5,9 млн доларів
Продаж: 2,1 млн доларів
Публікація: 5,7 млн доларів
Гастролі: 1 млн доларів
6. Дрейк: 14,2 млн доларів
Стрімінг: 11,7 млн доларів
Продаж: 635 тисяч доларів
Публікація: 1,9 млн доларів
Гастролі: 0 доларів
7. Queen: 13,2 млн доларів
Стрімінг: 5,5 млн доларів
Продаж: 5,3 млн доларів
Публікація: 2,4 млн доларів
Гастролі: 0 доларів
8. The Beatles: 12,9 млн доларів
Стрімінг: 5,1 млн доларів
Продаж: 5,2 млн доларів
Публікація: 2,6 млн доларів
Гастролі: 0 доларів
9. YoungBoy Never Broke Again: 11,9 млн доларів
Стрімінг: 10 млн доларів
Продаж: 126 тисяч доларів
Публікація: 1,7 млн доларів
Гастролі: 129 тисяч доларів
10. Lil Baby: 11,7 млн доларів
Стрімінг: 9,1 млн доларів
Продаж: 152 тисяч доларів
Публікація: 2,2 млн доларів
Гастролі: 253 тисяч доларів