Відома американська співачка Біллі Айліш поділилася веселими залаштунковими кадрами зі зйомок нового кліпу на трек Lost Cause.

Ролик з’явився у TikTok зірки.

Зокрема, Айліш та її дівчача команда під час зйомок кліпу встигли ще й зняти веселий TikTok-ролик.

Крім того, на відео співачка тверкає та демонструє свій шпагат.

“Ми – запальні”, – лаконічно написала співачка.

На момент публікації цього матеріалу ролик Біллі Айліш переглянули майже 29 млн користувачів. Він зібрав 7 млн вподобань, а користувачі залишили понад 201 тисячу коментарів.

Нагадаємо, що 2 червня американська співачка Біллі Айліш представила нову пісню Lost Cause і музичне відео на неї. У ролику можна побачити власне Біллі Айліш, а також Ешлі Ніколь, Джою Джексон, Керріс Брукс, Лексі Сміт, Наталію Сантьяго і Юліану Мальдонадо.

Восени 2020 року Фіннеас О’Коннел, продюсер і старший брат співачки, повідомляв, що вони старанно працюють над її другим альбомом, який буде продовженням дебютного альбому When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, що здобув Ґреммі.

У квітні Айліш розповіла, що її другий альбом Happier Than Ever вийде 30 липня поточного року.

Також зірка презентувала сингл Your Power, який увійде до нового альбому, і кліп на нього.