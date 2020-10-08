Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

“Дуже сумую за виступами, тому 24 жовтня проводжу трансляцію. І мені не терпиться виступити знову”, – зазначила Айліш.

 

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miss doing shows so muuuuuch😭 soo I’m doing a livestream october 24th and i can’t wait to be performing agaaaain. get your tickets now!

Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

За даними видання NME, вартість квитка становить 30 доларів. Для тих, хто його придбає, відеозапис прямого ефіру буде доступний ще добу.

  • У травні 18-річна співачка Біллі Айліш опублікувала короткометражний фільм, в якому роздяглася на знак протесту проти дискримінації людей, що базується на тому, як виглядає їхнє тіло.
  • У серпні співачка Біллі Айліш і музичний стрімінговий сервіс Spotify запустили проєкт під назвою “Лист у майбутнє”.
  • Біллі Айліш готує до випуску документальний фільм, що розповідає про неї. Він вийде в лютому 2021 року.