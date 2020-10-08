Американська співачка і автор пісень Біллі Айліш анонсувала свій онлайн-концерт, який відбудеться в жовтні.

Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

“Дуже сумую за виступами, тому 24 жовтня проводжу трансляцію. І мені не терпиться виступити знову”, – зазначила Айліш.

За даними видання NME, вартість квитка становить 30 доларів. Для тих, хто його придбає, відеозапис прямого ефіру буде доступний ще добу.