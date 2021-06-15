Американська співачка і авторка пісень Біллі Айліш готує колаборацію з брендом спортивного одягу і взуття Nike.

Про це повідомляє Hypebeast і Hypebae.

Так, крім виходу нового альбому під назвою “Happier Than Ever” співачка планує випустити кросівки Air Jordan 1 KO.

Зазначається, що Айліш велика шанувальниця кросівок і її часто можна побачити у взутті від Nike, тому перше партнерство в цій галузі з брендом Jordan має великий сенс.

Оскільки яскраві кольори стали невід’ємною частиною гардеробу співачки, нова модель кросівок також виконана в яскравому відтінку: від язичків і бічних стінок до нижніх частин і підошви.

Офіційної інформації про випуск колаборації поки немає, але цілком імовірно, що вони будуть випущені в кінці 2021 року.