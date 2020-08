Платформа A Letter to Your Future Self доступна за посиланням.

Дизайн сайту створений за мотивами анімаційного кліпу Айлиш на пісню “My future”.

Користувачі можуть написати самому собі листа, в якому пропонується розповісти про свої мрії та цілі. Після того, як лист буде заповнено, слід вибрати дату, коли користувач хоче його відкрити.

Після відправлення листа на екрані з’явиться загадкове повідомлення: “Побачимося через пару років”.

Нагадаємо, 31 липня Біллі Айлиш випустила анімаційний кліп на пісню “My future”.

Кліп, присвячений майбутньому, якого співачка чекає з нетерпінням, знятий в жанрі аніме. У відео намальована Біллі гуляє під дощем в лісі. Там, куди вона ступає, починає оживати природа.

Над роликом працювала команда з більш ніж десяти художників-аніматорів, а режисером відео виступив Ендрю Онорато.