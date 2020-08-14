Платформа A Letter to Your Future Self доступна за посиланням.
Дизайн сайту створений за мотивами анімаційного кліпу Айлиш на пісню “My future”.
Користувачі можуть написати самому собі листа, в якому пропонується розповісти про свої мрії та цілі. Після того, як лист буде заповнено, слід вибрати дату, коли користувач хоче його відкрити.
Після відправлення листа на екрані з’явиться загадкове повідомлення: “Побачимося через пару років”.
Нагадаємо, 31 липня Біллі Айлиш випустила анімаційний кліп на пісню “My future”.
Кліп, присвячений майбутньому, якого співачка чекає з нетерпінням, знятий в жанрі аніме. У відео намальована Біллі гуляє під дощем в лісі. Там, куди вона ступає, починає оживати природа.
Над роликом працювала команда з більш ніж десяти художників-аніматорів, а режисером відео виступив Ендрю Онорато.
- Раніше 18-річна американська співачка Біллі Айліш знялася у яскравій фотосесії для спеціального випуску The New York Times Magazine.