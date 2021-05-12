Американська співачка і автор пісень Біллі Айліш зізналася, що кілька тижнів носила "геловінську перуку", перш ніж дебютувати з новим кольором волосся.

Про це вона розповіла в шоу зі Стівеном Колберт, повідомляє журнал ETOnline.

Так, на запитання ведучого, чи була на Біллі перуку під час минулих відвідин шоу, співачка сказала:

“Стів, тоді я була такою ж блондинкою, як і зараз. На мені був парик Біллі Айліш, так! У мене є фотографії, які я зробила прямо перед цим, з повністю світлим волоссям і в тому ж вбранні”.

Вона зазначила, що перехід від її темно-чорних пасм до блонду – це тривалий процес, який включає декілька “періодів обробки” з різними тонами.

“Я знала, що між етапами буду виглядати шалено, і не хотіла цього. Але мені потрібно було діяти швидко, тому я буквально замовила перуку Біллі Айліш, зроблений для Геловіна, на Amazon”, – розповіла Айліш.

Вона також додала: “Це було жахливо. Це була найповторніша річ, яку я коли-небудь бачила”.

4 квітня стало відомо, що Біллі Айліш змінила імідж – співачка висвітлила волосся.