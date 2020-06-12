Особисту кімнату артистка показала в “The Late Late Show with James Corden”.
Це старий приватний будинок, який потребує ремонту.
Співачка розповіла, що не поспішає переїжджати з дому, але після того, як засвітила адресу – доведеться.
В районі Хайленд-парку співачка живе разом з мамою Меггі і отцем Патріком. Також артистка зазначила, що в будинку живе її брат Фінес.
На відео з 9:45
Кімната, в якій живе Біллі, зовсім невелика. Вона повністю заставлена меблями. Крім шафи і столу в кімнаті є піаніно. У вітальні Біллі зробила власну міні-студію звукозапису.
Також вона показала свого домашнього улюбленця – тарантула.
- Раніше 18-річна американська співачка Біллі Айліш знялася у яскравій фотосесії для спеціального випуску The New York Times Magazine.