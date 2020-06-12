Популярна 18-річна співачка Біллі Айліш показала будинок, в якому живе разом з батьками. Він знаходиться в Лос-Анджелесі (США).

Особисту кімнату артистка показала в “The Late Late Show with James Corden”.

Це старий приватний будинок, який потребує ремонту.

Співачка розповіла, що не поспішає переїжджати з дому, але після того, як засвітила адресу – доведеться.

В районі Хайленд-парку співачка живе разом з мамою Меггі і отцем Патріком. Також артистка зазначила, що в будинку живе її брат Фінес.

На відео з 9:45

Кімната, в якій живе Біллі, зовсім невелика. Вона повністю заставлена ​​меблями. Крім шафи і столу в кімнаті є піаніно. У вітальні Біллі зробила власну міні-студію звукозапису.

Також вона показала свого домашнього улюбленця – тарантула.