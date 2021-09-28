Про це пише видання sneakernews.
У співпраці з Jordan Brand Біллі Айліш використовує свої дитячі спогади, індивідуальний стиль та етичні переконання, створюючи щось, що загалом є “одою [самій собі]”.
Зокрема, Air Jordan 15 посідають особливе місце у серці співачки, оскільки вони стали її особистим фаворитом з того моменту, як вона дізналася про бренд.
Air Jordan 1 KO отримали високу оцінку від Айліш за те, що їх можна носити як зі спідницями, так і з шортами.
Щодо кольору та деталей, то AJKO і AJ15 мають логотип, який Айліш намалювала в 15 років. Екологічність також відіграє тут велику роль.
Біллі Айліш є веганкою, тож і взуття створила відповідне. Обидві моделі кросівок виготовлено з переробленого матеріалу (більш ніж на 20%).
Реліз кросівок відбудеться на store.billieeilish.com 27 вересня. А запуск на Nike SNKRS 30 вересня.
- Раніше повідомляли, що Nike презентував нову модель, яка на 50% складається з перероблених матеріалів. Наразі це найекологічніше взуття бренду.