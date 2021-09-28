Про це пише видання sneakernews.

У співпраці з Jordan Brand Біллі Айліш використовує свої дитячі спогади, індивідуальний стиль та етичні переконання, створюючи щось, що загалом є “одою [самій собі]”.

Зокрема, Air Jordan 15 посідають особливе місце у серці співачки, оскільки вони стали її особистим фаворитом з того моменту, як вона дізналася про бренд.

Air Jordan 1 KO отримали високу оцінку від Айліш за те, що їх можна носити як зі спідницями, так і з шортами.

Щодо кольору та деталей, то AJKO і AJ15 мають логотип, який Айліш намалювала в 15 років. Екологічність також відіграє тут велику роль.

Біллі Айліш є веганкою, тож і взуття створила відповідне. Обидві моделі кросівок виготовлено з переробленого матеріалу (більш ніж на 20%).

Реліз кросівок відбудеться на store.billieeilish.com 27 вересня. А запуск на Nike SNKRS 30 вересня.