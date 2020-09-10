Про це повідомляє NME.
“Сподіваюся, мій варіант гавайської гітари надихне людей не тільки на гру, але і на написання музики – будь-хто може це зробити”, – сказала артистка.
За даними журналу, в інструмент буде вбудований передпідсилювач, а корпус прикрасять фірмові символи Біллі Айліш – зелені чоловічки з піднятим плечем.
Фото: Matty Vogel / Fender / Press
Співачка розповіла, що укулеле був першим інструментом, на якому вона навчилася грати. Їй тоді було 6 років.
Зараз в своїх композиціях вона теж використовує цей музичний інструмент. Наприклад, в таких треках, як “Party Favor” і “8”.
- Раніше 18-річна американська співачка Біллі Айліш знялася у яскравій фотосесії для спеціального випуску The New York Times Magazine.