Про це повідомляє NME.

“Сподіваюся, мій варіант гавайської гітари надихне людей не тільки на гру, але і на написання музики – будь-хто може це зробити”, – сказала артистка.

За даними журналу, в інструмент буде вбудований передпідсилювач, а корпус прикрасять фірмові символи Біллі Айліш – зелені чоловічки з піднятим плечем.

Фото: Matty Vogel / Fender / Press

Співачка розповіла, що укулеле був першим інструментом, на якому вона навчилася грати. Їй тоді було 6 років.

Зараз в своїх композиціях вона теж використовує цей музичний інструмент. Наприклад, в таких треках, як “Party Favor” і “8”.