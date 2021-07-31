На думку співачки Біллі Айліш, знаменитості мають жити власним життям та не зважати на думки хейтерів та Інтернет-тролів.

Про це вона розповіла в інтерв’ю BBC.

Співачка висловила своє невдоволення поведінкою тролів та критикою в Інтернеті. В розмові з Кларою Амфо вона сказала, що давно прийняла рішення жити для власного задоволення.

“Навіщо намагатися робити добро, якщо люди говоритимуть, що ви все одно робите щось не так”, – сказала співачка.

Вона розповіла, що на початку кар’єри намагалася подобатись фанатам, вгодити кожному критику, пояснити свої дії чи вчинки й так далі.

“Я так старалася та стараюсь робити добро для знайомих й для всього світу”, – додала Айліш.

За її словами, неможливо всім подобатися. Зокрема, зараз найбільше хейту прилітає співачці через зміни в зовнішності. Вона стрімко набрала зайву вагу.

“Якщо я одягаюсь так, як мені зручно — я не жінка. Якщо перевдягаюсь — повія. Вони ніколи не бачили моє тіло, але все одно засуджують… Чому?”, – додала знаменитість.