Відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі виконавиці.

Кліп, присвячений майбутньому, якого співачка чекає з нетерпінням, знятий в жанрі аніме. У відео намальована Біллі гуляє під дощем в лісі. Там, куди вона ступає, починає оживати природа.

Над роликом працювала команда з більш ніж десяти художників-аніматорів, а режисером відео виступив Ендрю Онорато.

“Це пісня, яка дійсно дуже особиста і особлива для мене. Коли ми писали цю пісню, це було саме те місце, де була моя голова – обнадійлива, схвильована і божевільна ступінь саморефлексії та саморозвитку”, – зазначила Айліш в коментарі виданню NME.