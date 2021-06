Кліп з’явився на YouTube-каналі виконавиці.

В ролику можна побачити власне Біллі Айліш, а також Ешлі Ніколь, Джою Джексон, Керріс Брукс, Лексі Сміт, Наталію Сантьяго і Юліану Мальдонадо.

Разом вони, за словами співачки, “насолоджувалися життям та були гарячими”, коли фільмували це. На відео дівчата влаштовують вечірку, танцюють, тверкають, їдять снеки, грають в дартс та твістер тощо.

Режисеркою кліпу виступили Айліш. Ролик виконаний у пастельних тонах — відповідно до стилістики її майбутнього альбому Happier than Ever.

Нагадаємо, ще восени 2020 року Фіннеас О’Коннел, продюсер і старший брат співачки, повідомляв, що вони старанно працюють над її другим альбомом, який буде продовженням дебютного альбому When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, що здобув Ґреммі.

У квітні Айліш розповіла, що її другий альбом Happier Than Ever вийде 30 липня поточного року.

Також зірка презентувала сингл Your Power, який увійде до нового альбому, і кліп на нього.