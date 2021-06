Про це повідомляє видання Billboard

Тизер опублікований в Instagram і в YouTube.

У п’ятницю, 28 травня, Айліш оголосила, що “десь на цьому тижні буде звучати нова мелодія”.

Видання зазначає, що “Lost Cause” – це один з треків з майбутнього другого альбому Ейліш. У квітні співачка анонсувала альбом “Happier Than Ever”, поділившись списком треків і датою виходу 30 липня.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

Дебютна платівка власниці п’яти “Греммі” під назвою “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” вийшла у 2019 році.