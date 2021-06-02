Про це повідомляє видання Billboard
Тизер опублікований в Instagram і в YouTube.
У п’ятницю, 28 травня, Айліш оголосила, що “десь на цьому тижні буде звучати нова мелодія”.
Видання зазначає, що “Lost Cause” – це один з треків з майбутнього другого альбому Ейліш. У квітні співачка анонсувала альбом “Happier Than Ever”, поділившись списком треків і датою виходу 30 липня.
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Дебютна платівка власниці п’яти “Греммі” під назвою “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” вийшла у 2019 році.
- У вівторок увечері, 11 травня, в Лондоні (Велика Британія) було названо переможців престижної музичної премії BRIT Awards. У номінації “Найкраща міжнародна виконавиця” нагороду отримала американська співачка Біллі Айліш,