Про це повідомляють #Букви.
“Я дуже рада нарешті поділитися з вами своїм дебютним ароматом “Eilish”. Це аромат, за яким я гналася роками. Це мій найулюбленіший запах у світі”, — написала співачка в Instagram 20 жовтня.
Айліш також розповіла, що все життя мріяла створити власний аромат.
“Я мріяла створити цей аромат і втілити в життя свої ідеї. Це була одна з найцікавіших речей, які я коли-небудь робила”, — поділилася вона.
21 жовтня співачка анонсувала, що придбати парфум можна буде наступного місяця. Точна дата поки не повідомляється.
Для бренду парфумів запущено сайт, а також створено сторінку в Instagram.
Поки пропонується тільки оформлення розсилки з новинами про “Eilish”.
- Раніше співачка Біллі Айліш погодилась одягнути сукню від Oscar de la Renta на одну з найвідоміших модних подій Met Gala. За це бренд мав відмовиться від натурального хутра у своїх колекціях.
- Також Біллі Айліш у співпраці з Jordan Brand розробила 100% веганські кросівки.