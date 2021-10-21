Про це повідомляють #Букви.

“Я дуже рада нарешті поділитися з вами своїм дебютним ароматом “Eilish”. Це аромат, за яким я гналася роками. Це мій найулюбленіший запах у світі”, — написала співачка в Instagram 20 жовтня.

Айліш також розповіла, що все життя мріяла створити власний аромат.

“Я мріяла створити цей аромат і втілити в життя свої ідеї. Це була одна з найцікавіших речей, які я коли-небудь робила”, — поділилася вона.

21 жовтня співачка анонсувала, що придбати парфум можна буде наступного місяця. Точна дата поки не повідомляється.

Для бренду парфумів запущено сайт, а також створено сторінку в Instagram.

Поки пропонується тільки оформлення розсилки з новинами про “Eilish”.