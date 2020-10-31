Про це повідомляє The Washington Post.
Один з чиновників Білого дому пропонував розірвати рекламні контракти з селебріті, які не підтримують політику Трампа щодо протидії пандемії коронавірусу.
Йдеться про контракти, які попередньо обговорювали з 274 знаменитостями, але затвердили лише з 10-ма. Вартість контракту мала становити 250 мільйонів доларів.
Зокрема, не стали підписувати контракт з 18-річною виконавицею Біллі Айліш. Її вилучили з загального списку тому, що вона “руйнує країну і все, що важливо для американських громадян”. До того ж Айліш не підтримує політику президента США Дональда Трампа.
Наприклад, раніше Біллі закликала не голосувати за Дональда Трампа на президентських виборах.
Крім Біллі Айліш, у “чорному списку” також виявилися співачка Дженніфер Лопес і її режисер Джадд Апатоу. Співачка раніше критикувала імміграційну політику Трампа. Апатоу говорив про те, що Трампу бракує “інтелектуальних здібностей, щоб балотуватися на пост президента”.
В підсумку адміністрація схвалила участь у програмі таких знаменитостей: актора Денніса Куейда; співачку госпела Сісі Вінанс; співака Марка Ентоні; співака Шулема Леммер; кантрі-співаків Біллі Рея Сайруса, Міранду Ламберт і Гарта Брукса; колишнього баскетболіста Дуейна Уейда; і співака Енріке Іглесіаса.
- У травні 18-річна співачка Біллі Айліш опублікувала короткометражний фільм, в якому роздяглася на знак протесту проти дискримінації людей, що базується на тому, як виглядає їхнє тіло.
- У серпні співачка Біллі Айліш і музичний стрімінговий сервіс Spotify запустили проєкт під назвою “Лист у майбутнє”.
- Біллі Айліш готує до випуску документальний фільм, що розповідає про неї. Він вийде в лютому 2021 року.