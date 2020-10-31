Американську виконавицю Біллі Айліш внесли до "чорного списку" через її негативне ставлення до президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Washington Post.

Один з чиновників Білого дому пропонував розірвати рекламні контракти з селебріті, які не підтримують політику Трампа щодо протидії пандемії коронавірусу.

Йдеться про контракти, які попередньо обговорювали з 274 знаменитостями, але затвердили лише з 10-ма. Вартість контракту мала становити 250 мільйонів доларів.

Зокрема, не стали підписувати контракт з 18-річною виконавицею Біллі Айліш. Її вилучили з загального списку тому, що вона “руйнує країну і все, що важливо для американських громадян”. До того ж Айліш не підтримує політику президента США Дональда Трампа.

Наприклад, раніше Біллі закликала не голосувати за Дональда Трампа на президентських виборах.

Крім Біллі Айліш, у “чорному списку” також виявилися співачка Дженніфер Лопес і її режисер Джадд Апатоу. Співачка раніше критикувала імміграційну політику Трампа. Апатоу говорив про те, що Трампу бракує “інтелектуальних здібностей, щоб балотуватися на пост президента”.

В підсумку адміністрація схвалила участь у програмі таких знаменитостей: актора Денніса Куейда; співачку госпела Сісі Вінанс; співака Марка Ентоні; співака Шулема Леммер; кантрі-співаків Біллі Рея Сайруса, Міранду Ламберт і Гарта Брукса; колишнього баскетболіста Дуейна Уейда; і співака Енріке Іглесіаса.