Ролик опублікований на офіційному Youtube-каналі співачки.

Як повідомлялося раніше, під час березневого концерту Айліш у Майямі на екран було виведено відео, на якому співачка знімає топ та занурюється в чорну воду.

Цей відеоряд був доповнений промовою, в якій Айліш говорить про проблему бодішеймінгу (дискримінації людей, заснованої на тому, як вони виглядають та наскільки відповідають загальноприйнятим “стандартам краси”) на своєму власному прикладі.

Тепер, за 2,5 місяця, співачка опублікувала повну версію цього відео. Короткометражний фільм отримав назву “Не моя відповідальність”.

#Букви наводять повний переклад промови співачки:

Ви дійсно знаєте мене? У вас є думка про мою думку, про мою музику, про мій одяг, про моє тіло. Деякі люди ненавидять те, що я ношу, деякі хвалять це. Деякі люди використовують це, щоб присоромити інших, деякі люди використовують це, щоб присоромити мене. Я відчуваю, що ви дивитеся… Завжди. Ніщо з того, що я роблю, не залишається непоміченим.

Хоча я відчуваю ваші погляди, ваше несхвалення або зітхання полегшення, якби я жила ними, я б ніколи не змогла поворухнутися. Хочете, щоб я була меншого розміру? Слабкішою? М’якшою? Вищого зросту? Ви хочете, щоб я мовчала?

Мої плечі провокують вас? Або мої груди? Я — це мій живіт? Мої стегна? Тіло, з яким я народилася? Моє тіло вам не подобається?

Якщо я ношу те, що зручно, — я не жінка. Якщо я роздягаюся — я пов*я.

Хоча ви ніколи не бачили моє тіло, ви все одно засуджуєте його та засуджуєте мене за нього. Чому?

Ви робите висновки про людей через розмір їхнього одягу. Ви вирішуєте за інших людей. Ви вирішуєте, чого вони варті. Якщо я одягну більше одягу або менше, хто буде вирішувати, що це говорить про мене? Моя цінність визначається тим, як ви мене сприймаєте? Або ж ваша думка — не моя відповідальність?