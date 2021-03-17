Фото в образі блондинки співачка опублікувала в Instagram.

Перед тим як показати нову зачіску, співачка запропонувала підписникам вгадати, якого кольору тепер її волосся.

Але вже все відомо.

Біллі постригла чубчик і перефарбувалася в білявку.

“Ущипніть мене”, – написала 19-річна знаменитість.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)



До цього Айліш фарбувала волосся в липні 2019 року. Тоді вона з’являлася на публіці з чорним волоссям.