Фото в образі блондинки співачка опублікувала в Instagram.
Перед тим як показати нову зачіску, співачка запропонувала підписникам вгадати, якого кольору тепер її волосся.
Але вже все відомо.
Біллі постригла чубчик і перефарбувалася в білявку.
“Ущипніть мене”, – написала 19-річна знаменитість.
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До цього Айліш фарбувала волосся в липні 2019 року. Тоді вона з’являлася на публіці з чорним волоссям.
- Раніше повідомлялося, що американську виконавицю Біллі Айліш внесли до “чорного списку” через її негативне ставлення до президента США Дональда Трампа.