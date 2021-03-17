Фото в образі блондинки співачка опублікувала в Instagram.

Перед тим як показати нову зачіску, співачка запропонувала підписникам вгадати, якого кольору тепер її волосся.

Але вже все відомо.

Біллі постригла чубчик і перефарбувалася в білявку.

“Ущипніть мене”, – написала 19-річна знаменитість.

 

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Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)


До цього Айліш фарбувала волосся в липні 2019 року. Тоді вона з’являлася на публіці з чорним волоссям.

  • Раніше повідомлялося, що американську виконавицю Біллі Айліш внесли до “чорного списку” через її негативне ставлення до президента США Дональда Трампа.