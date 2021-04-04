Про це повідомляє видання ETonline.
Світлину, на якій володарка музичної премії “Греммі” показує новий колір волосся, вона опублікувала в Instagram ще 17 березня.
“Ущипніть мене”, – написала вона.
Світлину лайкнули понад 22 млн разів.
Виявляється її чорно-зелене волосся насправді були перукою – в TikTok співачка опублікувала відео, на якому злегка смикає за свої зелено-чорне волосся, щоб, по-видимому, показати, що це була перука.
А у п’ятницю Айліш продемонструвала свою недавню злегка лохмату стрижку.
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А це відео зібрало 21,7 млн переглядів.