Про це повідомляє видання ETonline.

Світлину, на якій володарка музичної премії “Греммі” показує новий колір волосся, вона опублікувала в Instagram ще 17 березня.

“Ущипніть мене”, – написала вона.

Світлину лайкнули понад 22 млн ​​разів.

Виявляється її чорно-зелене волосся насправді були перукою – в TikTok співачка опублікувала відео, на якому злегка смикає за свої зелено-чорне волосся, щоб, по-видимому, показати, що це була перука.

А у п’ятницю Айліш продемонструвала свою недавню злегка лохмату стрижку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

А це відео зібрало 21,7 млн переглядів.