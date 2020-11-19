Американський актор і співак Біллі Портер зніме свій перший фільм в якості режисера.

Про це пише Deadline.

Дебютом Портера стане підліткова драма “Що, якщо?”, яку поставить студія Orion Pictures за сценарієм Альваро Гарсії Лекуони. Продюсерами фільму виступлять Крістін Вашон, Девід Інохоса, Ендрю Лорен і Девіс Гуггенхайм.

Сюжет стрічки розвернеться навколо учня старшої школи на ім’я Кхала, який розповідає в соціальних мережах про свої почуття до трансгендерної дівчини Келсі і незабаром починає зустрічатися з нею.

“Ми дуже раді працювати з Біллі Портером над його повнометражним режисерським дебютом і пишаємося тим, що він, Альваро і продюсерська команда цього фільму довірили нам своє бачення цієї прекрасної сучасної історії кохання”, – зазначила президент Orion Pictures Алана Майо.

Сам Портер заявив, що “дуже радий бути частиною нового простору в Голлівуді”.