Про це пише Deadline.
Дебютом Портера стане підліткова драма “Що, якщо?”, яку поставить студія Orion Pictures за сценарієм Альваро Гарсії Лекуони. Продюсерами фільму виступлять Крістін Вашон, Девід Інохоса, Ендрю Лорен і Девіс Гуггенхайм.
Сюжет стрічки розвернеться навколо учня старшої школи на ім’я Кхала, який розповідає в соціальних мережах про свої почуття до трансгендерної дівчини Келсі і незабаром починає зустрічатися з нею.
“Ми дуже раді працювати з Біллі Портером над його повнометражним режисерським дебютом і пишаємося тим, що він, Альваро і продюсерська команда цього фільму довірили нам своє бачення цієї прекрасної сучасної історії кохання”, – зазначила президент Orion Pictures Алана Майо.
Сам Портер заявив, що “дуже радий бути частиною нового простору в Голлівуді”.
- Раніше повідомлялось, що бал Met Gala, запланований в цьому році на 4 травня, було перенесено через пандемію коронавірусу, тому організатори вирішили запустити замість нього челлендж в соцмережах. Біллі Портер і журнал Vogue закликали користувачів відтворити будь-який образ з попередніх виходів на червону доріжку балу і опублікувати фото під тегом #MetGalaChallenge.