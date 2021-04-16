13 квітня у місті Слуцьк (Білорусь) вирувала нищівна пожежа біля річки Случ. Однак це не завадило рибалкам займатися улюбленою справою.

Про це повідомляє місцеве видання Kurjer.Info

Зазначається, що у той день загорілася заплава річки Случ. Хоча на місці подій працювали пожежники, вогонь не відразу вдалося приборкати. Дим було видно з будь-якої точки міста та навіть його околиць.

Поки пожежники гасили полум’я, рибалки на березі річки спокійно ловили рибу. Вони почали йти тільки тоді, коли вогонь був на відстані кількох метрів від них.