У вересні офіційно світ побачить нові смартфони iPhone 13. Вже зараз ходить багато інформації та чуток про нові телефони.

#Букви розповідають, чого можна очікувати від iPhone 13.

Очікується, що iPhone 13 отримає однокристальну систему Apple A15 Bionic, зменшений “чуб”, лазерні далекоміри у всіх моделях, екран з частотою оновлення 120 Гц, а також до 1 ТБ флеш-пам’яті.

Лінійка iPhone 13 буде представлена ​​чотирма моделями: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max. Розміри екранів і габарити смартфонів наступні: 5,4 (iPhone 13 mini), 6,1 (iPhone 13 і iPhone 13 Pro) і 6,7 дюйма (iPhone 13 Pro Max).

Видання Bloomberg повідомляє, що принаймні один з чотирьох нових пристроїв буде оснащено дисплеєм LTPO (низькотемпературний полікристалічний оксид). Це технологія, яку Apple раніше використовувала в своїх “розумних” годиннику для динамічного регулювання частоти оновлення екрану для економії заряду батареї.

Крім того, смартфони Apple отримають прискорений до 25 ват зарядний пристрій, повідомляє видання GizChina. Актуальні моделі підтримують швидку зарядку на 20 ват. Максимальна потужність зарядного пристрою за допомогою бездротового адаптера MagSafe досягає 15 ват.

Повідомляється, що Apple також буде продавати зарядні пристрої до нових iPhone 13 окремо.

Що стосується камери пристрою, то в базових моделях модулі розташовуються по діагоналі, а не вертикально, а в iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max один модуль меншого розміру, а два – більші.

Раніше стало відомо, що Apple планує наростити виробництво iPhone.