Про це Маск повідомив в своєму Twitter-акаунті.

“Якщо вам цікаво дізнатися про Tesla, SpaceX і моє життя в цілому, Волтер Айзексон пише біографію”, – йдеться в повідомленні.

Маск також додав, що Айзексон вже деякий час спостерігає за ним, щоб зібрати матеріал для книги.

If you’re curious about Tesla, SpaceX & my general goings on, @WalterIsaacson is writing a biography

— Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2021