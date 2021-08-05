Про це Маск повідомив в своєму Twitter-акаунті.

“Якщо вам цікаво дізнатися про Tesla, SpaceX і моє життя в цілому, Волтер Айзексон пише біографію”, – йдеться в повідомленні.

Маск також додав, що Айзексон вже деякий час спостерігає за ним, щоб зібрати матеріал для книги.

If you’re curious about Tesla, SpaceX & my general goings on, @WalterIsaacson is writing a biography — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2021

Примітно, що раніше Айзексон написав біографію співзасновника корпорації Apple Стіва Джобса, яка стала бестселером.

Як повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, кілька місяців тому письменник порівняв Маска з Джобсом, сказавши, що “в якомусь сенсі він Стів Джобс нашого часу”.

Айзексон також є автором книг про Бенджаміна Франкліна і Альберта Ейнштейна, за останньою, до речі, був знятий телесеріал під назвою “Геній”.

Раніше Маск давав інтерв’ю для біографії Ешлі Венс, опублікованій в 2015 році, але це було до того, як Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією в світі і до того, як SpaceX стала першою приватною компанією, що відправила людей на орбіту.