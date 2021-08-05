Про це Маск повідомив в своєму Twitter-акаунті.

“Якщо вам цікаво дізнатися про Tesla, SpaceX і моє життя в цілому, Волтер Айзексон пише біографію”, – йдеться в повідомленні.

Маск також додав, що Айзексон вже деякий час спостерігає за ним, щоб зібрати матеріал для книги.

Примітно, що раніше Айзексон написав біографію співзасновника корпорації Apple Стіва Джобса, яка стала бестселером.

Як повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, кілька місяців тому письменник порівняв Маска з Джобсом, сказавши, що “в якомусь сенсі він Стів Джобс нашого часу”.

Айзексон також є автором книг про Бенджаміна Франкліна і Альберта Ейнштейна, за останньою, до речі, був знятий телесеріал під назвою “Геній”.

Раніше Маск давав інтерв’ю для біографії Ешлі Венс, опублікованій в 2015 році, але це було до того, як Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією в світі і до того, як SpaceX стала першою приватною компанією, що відправила людей на орбіту.

  • В новій книзі про мільярдера Ілона Маска “Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century Kindle Edition” автор написав про те, що творець Tesla у 2016 році хотів придбати компанію Apple та стати її генеральним директором. Сам Маск каже, що це не відповідає дійсності.