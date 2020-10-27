Знаменитість поділилась зворушливим фото з обручкою на безіменному пальці у своєму Instagram.

На світлині зіркова пара пристрасно цілується, а Гвен демонструє руку з каблучкою.

“Так, будь ласка”, – лаконічно підписала фото співачка.

Стосунки між співаками спалахнули у 2015 році за лаштунками шоу “Голос”, де Шелтон та Стефані були суддями. В цей час знаменитості переживали непрості часи. Гвен тільки оговталась після зради колишнього чоловіка Гевіна Россдела та налагоджувала стосунки з дітьми. Шелтон так само переживав чисельні зради дружини.

Гвен Стефані публічно зізнавалась, що готова до другого шлюбу. Однак пара не квапилася, адже діти співачки не були готові до таких змін. Вочевидь, в житті зірок все владналося і вони готуються до весілля.