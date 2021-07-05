Про це повідомляє видання Just Jared.
На приватну церемонію прибули батьки Гвен. Більше подробиць весілля поки немає. Швидше за все, воно було доволі скромним і не помпезним.
Фото: Page Six
Блейк і Гвен почали зустрічатися в 2015 році після того, як стали тренерами на вокальному конкурсі NBC “Голос”. Вони обидвоє розлучилися: Шелтон оголосив про розлучення з Мірандою Ламберт, з якою він прожив у шлюбі чотири роки. А Гвен приголомшила шанувальників новиною про розставання зі своїм чоловіком Гевіном Россдейлом – пара прожила разом 13 років, у них народилося троє синів.
Пара оголосила про заручини в жовтні 2020 року.
- У жовтні 2020 року 44-річний кантрі-виконавець Блейк Шелтон освідчився 51-річній американській співачці Гвен Стефані.