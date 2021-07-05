45-річний кантрі-співак Блейк Шелтон і 51-річна співачка гурту No Doubt Гвен Стефані одружилися в суботу ввечері (3 липня) на ранчо Блейка в Оклахомі.

Про це повідомляє видання Just Jared.

На приватну церемонію прибули батьки Гвен. Більше подробиць весілля поки немає. Швидше за все, воно було доволі скромним і не помпезним.

Фото: Page Six

Блейк і Гвен почали зустрічатися в 2015 році після того, як стали тренерами на вокальному конкурсі NBC “Голос”. Вони обидвоє розлучилися: Шелтон оголосив про розлучення з Мірандою Ламберт, з якою він прожив у шлюбі чотири роки. А Гвен приголомшила шанувальників новиною про розставання зі своїм чоловіком Гевіном Россдейлом – пара прожила разом 13 років, у них народилося троє синів.

Пара оголосила про заручини в жовтні 2020 року.