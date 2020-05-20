Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, перший фільм “Білявка в законі” вийшов на екрани у 2000 році. Стрічка була створена на основі однойменного роману Аманди Браун та розповідала про життя молодої дівчини Ель Вудс (роль виконала Різ Уізерспун), яка слідом за нещасливим коханням вирушила вчитися до Гарварда.

У 2003 році вийшов фільм “Білявка в законі 2: Червоне, біле і блондинка”, в якому головна героїня постала як успішний юрист у великій компанії.

За інформацією видання The Hollywood Reporter, ще у 2018 році Metro-Goldwyn-Mayer почали переговори з Різ Уізерспун щодо її участі у фільмуванні третьої частини фільму. Акторка дала свою згоду, проте знімальний процес з невідомих причин так і не був запущений.

Тепер стало відомо, що 44-річна актриса все ж повернеться на екрани в ролі Ель Вудс. Повідомленням про це Різ поділилася в соцмережах.

“Чудові новини! Деякі речі просто призначені для того, щоб відбуватися тут і зараз. Я так схвильована!”, — прокоментувала вона.

Також радісною новиною поділилася сценаристка нового фільму Мінді Каллінг.

“Я так схвильована тим, що я возз’єдналася з моїми друзями Різ Уізерспун та Деном Гором, щоб працювати над цим фільмом”, — написала Каллінг в своєму Instagram.

Про що буде новий фільм та коли він вийде на екрани наразі невідомо.