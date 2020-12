Про це пише Bloomberg.

Universal не розкрила ціну угоди, хоча, за словами людей, знайомих з ситуацією, пісні Ділана коштують понад 200 мільйонів доларів.

Колекція включає 600 робіт: від пісень початку 60-х – наприклад, “Blowin ‘in the Wind” і “The Times They Are a-Changin'”, до альбому” Rough and Rowdy Ways “, який вийшов цього року.

Цінність пісень і записів різко зросла в останні роки завдяки стрімінгу, який після глибокого спаду послужив поштовхом до розширення музичної індустрії.

“Без перебільшення можна сказати, що його творчість викликала любов і захоплення мільярдів людей по ​​всьому світі. Я не сумніваюся, що через десятиліття, навіть століття тексти і музику Боба Ділана будуть як і раніше співати, грати і шанувати всюди”, – йдеться в заяві генерального директора Universal Люсьєна Грейнджа.

Права на пісні, представлені музичними видавцями, зазвичай не приносять стільки ж доходу, як студійні записи, але це більш стабільний заробіток. Пісні можна продавати для радіоспектаклів, реклами і фільмів.

У 2004 році Rolling Stone включив 15 композицій Боба Ділана в список найкращих пісень усіх часів. Першу позначку посів хіт “Like a Rolling Stone”. До цього такий успіх був тільки у The Beatles.