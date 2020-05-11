Про це повідомляє The Guardian.

Дата виходу альбому Rough and Rowdy Ways запланована на 19 червня.

Відзначається, що Ділан вже випустив дві пісні з нового альбому в останні тижні. Одна з них “Murder Most Foul” – 17-хвилинна композиція про вбивство американського президента Джона Кеннеді.

Ще одна пісня “False Prophet” більш оптимістична, вона виконана в змішаному стилі блюзу і року.