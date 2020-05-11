Американський автор-виконавець Боб Ділан оголосив про випуск альбому вперше за вісім років.

Про це повідомляє The Guardian.

Дата виходу альбому Rough and Rowdy Ways запланована на 19 червня.

Відзначається, що Ділан вже випустив дві пісні з нового альбому в останні тижні. Одна з них “Murder Most Foul” – 17-хвилинна композиція про вбивство американського президента Джона Кеннеді.

Ще одна пісня “False Prophet” більш оптимістична, вона виконана в змішаному стилі блюзу і року.