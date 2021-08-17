Про це повідомляє агентство AFP.
За словами жінки, тоді їй було всього 12 років.
У позові, поданому в п’ятницю, стверджується, що Ділан ґвалтував дівчинку Джей Сі протягом шести тижнів – з квітня по травень 1965 року.
“Ділан використовував свій статус музиканта, щоб постачати Джей Сі алкоголь і наркотики, і багаторазово ґвалтував її”, – йдеться в матеріалах позову.
Ділана також звинувачують у фізичних погрозах дівчинці.
Згідно із позовом, можливе насильство мало місце в апартаментах Ділана в нью-йоркському готелі Chelsea Hotel.
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Представник Ділана зазначив, що “заява 56-річної давності не відповідає дійсності і вони будуть захищатися у суді”.
Ділан вважається найвизначнішим співаком і автором пісень усіх часів. Його найвідоміші роботи: “Blowin ‘In The Wind”, “The Times They Are a-Changin'” і “Like A Rolling Stone”.
Він увірвався на фолк-сцену Нью-Йорка на початку 1960-х і продав понад 125 мільйонів платівок по всьому світу.
Ділан отримав Нобелівську премію з літератури у 2016 році “за створення нових форм поетичного вираження в американській пісенній традиції”.
- У США судитимуть екскардинала католицької церкви 91-річного Теодора МакКерріка (Theodore McCarrick). Його звинувачують у зґвалтуванні підлітка у 1970-х. Це перший подібний випадок в історії США.