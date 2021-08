Про це повідомляє агентство AFP.

За словами жінки, тоді їй було всього 12 років.

У позові, поданому в п’ятницю, стверджується, що Ділан ґвалтував дівчинку Джей Сі протягом шести тижнів – з квітня по травень 1965 року.

“Ділан використовував свій статус музиканта, щоб постачати Джей Сі алкоголь і наркотики, і багаторазово ґвалтував її”, – йдеться в матеріалах позову.

Ділана також звинувачують у фізичних погрозах дівчинці.

Згідно із позовом, можливе насильство мало місце в апартаментах Ділана в нью-йоркському готелі Chelsea Hotel.

Представник Ділана зазначив, що “заява 56-річної давності не відповідає дійсності і вони будуть захищатися у суді”.

Ділан вважається найвизначнішим співаком і автором пісень усіх часів. Його найвідоміші роботи: “Blowin ‘In The Wind”, “The Times They Are a-Changin'” і “Like A Rolling Stone”.

Він увірвався на фолк-сцену Нью-Йорка на початку 1960-х і продав понад 125 мільйонів платівок по всьому світу.

Ділан отримав Нобелівську премію з літератури у 2016 році “за створення нових форм поетичного вираження в американській пісенній традиції”.