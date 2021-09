Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Зазначається, що боксера Менні Пак’яо висунули у президенти під час з’їзду фракції керівної партії Філіппін PDP-Laban. Його суперником стане давній помічник чинного президента Родріго Дутерте – Крістофер Бонг Го.

“Я боєць, і я завжди буду бійцем всередині й поза рингом. Я приймаю ваше висування як кандидата на пост президента Республіки Філліппіни”, – прокоментував Пак’яо.

I boldly accept the challenge of running as PRESIDENT of the Philippines. We need progress. We need to win against poverty. We need government to serve our people with integrity, compassion and transparency. The time is now. I am ready to rise to the challenge of leadership. 🇵🇭 pic.twitter.com/suN1zFTxyW

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 19, 2021