Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Зазначається, що боксера Менні Пак’яо висунули у президенти під час з’їзду фракції керівної партії Філіппін PDP-Laban. Його суперником стане давній помічник чинного президента Родріго Дутерте – Крістофер Бонг Го.

“Я боєць, і я завжди буду бійцем всередині й поза рингом. Я приймаю ваше висування як кандидата на пост президента Республіки Філліппіни”, – прокоментував Пак’яо.

Додамо, що чинний президент Дутерте не може балотуватися на другий президентський термін, що триватиме 6 років. Проте фракція суперників висунула його у віцепрезиденти Філіппін. На думку критиків, це спроба утриматися за владу. 

За даними BBC, до президентських перегонів може приєднатися донька лідера Філіппін Сара Дутерте-Карпіо.

Боксер каже, що буде боротися з корупцією та бідністю. Однак, за даними соцопитувань, Пак’яо поступається своїм конкурентам.

Довідка. Менні Пак’яо – професійний боксер, багаторазовий чемпіон світу в 8 вагових категоріях. Пак’яо переміг 16 бійців за титул чемпіона світу. Володар титулів “Боксер 2006 року”, “Боксер 2008 року” і “Боксер 2009 року”, “Боксер десятиліття” за версією Асоціації журналістів. Найкращий спортсмен 2009 року за версією Американської академії спорту.

  • У вівторок, 31 серпня, парламент Естонії з другої спроби обрав президента країни. Ним став директор Естонського національного музею Алар Каріс.