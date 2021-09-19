Титулований боксер Менні Пак’яо балотуватиметься на посаду президента Філіппін, які відбудуться у 2022 році.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Зазначається, що боксера Менні Пак’яо висунули у президенти під час з’їзду фракції керівної партії Філіппін PDP-Laban. Його суперником стане давній помічник чинного президента Родріго Дутерте – Крістофер Бонг Го.

“Я боєць, і я завжди буду бійцем всередині й поза рингом. Я приймаю ваше висування як кандидата на пост президента Республіки Філліппіни”, – прокоментував Пак’яо.

I boldly accept the challenge of running as PRESIDENT of the Philippines. We need progress. We need to win against poverty. We need government to serve our people with integrity, compassion and transparency. The time is now. I am ready to rise to the challenge of leadership. 🇵🇭 pic.twitter.com/suN1zFTxyW — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 19, 2021

Додамо, що чинний президент Дутерте не може балотуватися на другий президентський термін, що триватиме 6 років. Проте фракція суперників висунула його у віцепрезиденти Філіппін. На думку критиків, це спроба утриматися за владу.

За даними BBC, до президентських перегонів може приєднатися донька лідера Філіппін Сара Дутерте-Карпіо.

Боксер каже, що буде боротися з корупцією та бідністю. Однак, за даними соцопитувань, Пак’яо поступається своїм конкурентам.

Довідка. Менні Пак’яо – професійний боксер, багаторазовий чемпіон світу в 8 вагових категоріях. Пак’яо переміг 16 бійців за титул чемпіона світу. Володар титулів “Боксер 2006 року”, “Боксер 2008 року” і “Боксер 2009 року”, “Боксер десятиліття” за версією Асоціації журналістів. Найкращий спортсмен 2009 року за версією Американської академії спорту.