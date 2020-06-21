Павло Павлік, син українського співака Віктора Павліка, який майже два роки бореться з саркомою (раком) хребців, розповів про своє лікування і про погіршення стану здоров'я.

Павло Павлік опублікував пост в Facebook.

За словами 21-річного хлопця, за цей час він переніс 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії, але хвороба так і не відступила.

“Кожен раз, перевіряючи кожні кілька місяців свій організм за допомогою МРТ і КТ, я вірив, що ця зараза помре від постійного лікування хімікатами, які ушкоджують крім хворих клітин ще й здорові, і залишить мій організм в спокої. Однак цього так і не відбулося …”- написав Павло.

Він розповів, що місяць тому ліва рука почала постійно боліти в лікті, день і ніч, а пальці цієї руки почали слабшати.

“Три тижні тому мені довелося повернуться до пересування за допомогою милиць, з якими я ходив деякий час після операції. Два тижні тому я вже не міг пересуватися не тримаючись за стіну або меблі. А тиждень тому, в черговий раз перевіривши організм за допомогою КТ і МРТ, я почав втрачати і без того слабку надію в моїй голові”, – розповів Павло Павлік.

Зараз хлопець пересувається на візку.

“Я закінчив своє лікування хіміопрепаратами, але не тому, що воно більше не потрібно, а тому що воно більше немає сенсу. Нам не вдалося зупинити розвиток моєї хвороби, вона продовжує активно вражати мій організм, руйнуючи його зсередини. А значить мені залишилося тільки протриматися в живих скільки зможу”, – написав Павлік.

Він зазначив, що до ситуації, що склалася ставиться спокійно – без страху і емоцій.

“Я набагато більше переживаю за тих, хто мене оточує і піклується про мене: батьків і близьких друзів, адже без їхньої допомоги я взагалі не впораюся навіть з найпростішими моїми потребами”, – зазначив хлопець.