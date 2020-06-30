Ісландська співачка Бьорк анонсувала живі концерти на 2020 рік. Вона стала однією з перших зірок світового рівня, яка призначила офлайн-виступи.

Про це пише Rolling Stone.

Акустичні виступи пройдуть 9, 15 і 23 серпня в Harpa Hall в Рейк’явіку. Квитки на заходи надійдуть в продаж 2 липня. Виручені кошти будуть спрямовані жіночим благодійним організаціям як в Ісландії, так і в усьому світі.

“Я відчуваю, що ми переживаємо надзвичайні події – вони жахливі, але разом з тим дають можливість для справжніх змін. Від нас вимагається, щоб ми нарешті викорінили расизм, зрозуміли, що життя важливіше прибутку, подивилися всередину себе і розібралися з нашими таємними забобонами і привілеями”, – зазначила Бьорк.

ДОВІДКА. Бйорк Гудмундсдоттір – ісландська співачка, актриса, музикант, композитор і автор пісень, лауреат численних премій.

Світову популярність отримала як вокалістка альтернативного рок-гурту “The Sugarcubes”, чий сингл “Birthday” у 1987 році став хітом у Великобританії і США, а також полюбився музичним критикам. Сольну кар’єру Бйорк розпочала в 1993 році: її альбом “Debut” мав в основі електронну танцювальну музику, хаус, джаз і тріп-хоп. За загальним визнанням, це один із перших альбомів, що запровадив альтернативну електронну музику в мейнстрім.

Бйорк розробила свій власний еклектичний музичний стиль, який включає в себе аспекти електроніки, класики, авангардної музики, альтернативної танцювальної музики, року та джазу.