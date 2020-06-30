Про це пише Rolling Stone.
Акустичні виступи пройдуть 9, 15 і 23 серпня в Harpa Hall в Рейк’явіку. Квитки на заходи надійдуть в продаж 2 липня. Виручені кошти будуть спрямовані жіночим благодійним організаціям як в Ісландії, так і в усьому світі.
“Я відчуваю, що ми переживаємо надзвичайні події – вони жахливі, але разом з тим дають можливість для справжніх змін. Від нас вимагається, щоб ми нарешті викорінили расизм, зрозуміли, що життя важливіше прибутку, подивилися всередину себе і розібралися з нашими таємними забобонами і привілеями”, – зазначила Бьорк.
ДОВІДКА. Бйорк Гудмундсдоттір – ісландська співачка, актриса, музикант, композитор і автор пісень, лауреат численних премій.
Світову популярність отримала як вокалістка альтернативного рок-гурту “The Sugarcubes”, чий сингл “Birthday” у 1987 році став хітом у Великобританії і США, а також полюбився музичним критикам. Сольну кар’єру Бйорк розпочала в 1993 році: її альбом “Debut” мав в основі електронну танцювальну музику, хаус, джаз і тріп-хоп. За загальним визнанням, це один із перших альбомів, що запровадив альтернативну електронну музику в мейнстрім.
Бйорк розробила свій власний еклектичний музичний стиль, який включає в себе аспекти електроніки, класики, авангардної музики, альтернативної танцювальної музики, року та джазу.
- Раніше ісландська співачка Бйорк випустила відеокліп на пісню Mouth Mantra, що входить в її дев’ятий студійний альбом Vulnicura. Назву треку співачка і режисер кліпу Джессі Канда інтерпретували буквально: він був знятий у роті.