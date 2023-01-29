Про це інформує Independent.
Зазначено, що співробітники там прагнуть перейти від попмузики до класичних творів, щоб перешкодити групам молоді збиратися та “створювати проблеми” своєю поведінкою. Це сталося після сутички за участю близько 20 осіб, в ході якої працівники McDonald’s отримали пошкодження від поцілених в них монет.
Повідомляється, що відділення також вимикатиме безкоштовний Wi-Fi протягом вечора, а з 17:00 звучатиме класична музика.
Також уточнюється, що це не перший випадок, коли McDonald’s використовує класичну музику як засіб боротьби з антисоціальною поведінкою. Філія в Шепердс-Буші, що на заході Лондона, запровадила подібні заходи та заявила, що помітила зменшення кількості інцидентів.
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