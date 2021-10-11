В Боснії винахідник-самоук Воїн Кусіч побудував для дружини будинок, який обертається довкола своєї осі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Кусіч розповів, що побудував незвичний будинок через те, що його дружина весь час намагалася оновити вигляд їхньої оселі.

“Я втомився від її скарг та частого ремонту нашого сімейного будинку, і я сказав: “Я побудую тобі будинок, який обертається, щоб ти могла обертати його, як хочеш”, — розповів боснієць.

Його будинок, розташований на рівнині поблизу міста Србац, обертається навколо 7-метрової осі, яку він спроєктував самостійно. Довкола — кукурудзяні поля і сільгоспугіддя, що переходять в ліси та річки.

Під час створення будинку Кусіч, за його словами, надихався сербсько-американськими винахідниками Ніколою Тесла і Михайлом Пупіним. Не маючи можливості отримати якісну освіту, він намагався здобувати необхідні знання самостійно.

“Це не нововведення, це вимагає тільки волі і знань, а у мене було достатньо часу і знань”, — сказав він.

Зведення будинку зайняло в нього шість років. Перерву робив тільки коли був ушпиталений через серцевий напад.

“Я попросив лікарів спробувати продовжити моє життя хоча б на рік, тому що цей проєкт у мене в голові, і ніхто не знає, як його завершити”, — поділився винахідник-самоук.

Будинок може зробити повне коло протягом 24 годин на найнижчій швидкості. При найшвидшому обертанні він може зробити повне коло за 22 секунди. Численні відео демонструють цей будинок “в дії”: