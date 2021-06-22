Про це повідомляє видання Deadline.
За сюжетом сімейна пара пенсіонерів Джеррі і Мардж Селбі (Браян Кренстон і Аннет Бенінг) виявили математичну лазівку в Массачусетської лотереї. Вони виграють 27 мільйонів доларів і витрачають їх на те, щоб відновити містечко, в якому вони живуть.
Режисером стане Девід Франклін (“Диявол носить Prada”), а сценарій напише Бред Коупленд (“Затримка у розвитку”).
Один із продюсерів картини – Емі Бер з Landline Pictures. Компанія спеціалізується на фільмах для аудиторії 50+, які можуть бути цікаві також і молодому поколінню.
Фільм вийде на платформі Paramount +. Подробиці виробництва поки не розголошуються.
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