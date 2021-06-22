Зірка серіалу "У всі тяжкі" Браян Кренстон разом з акторкою Аннет Бенінг ("Краса по-американськи") зніметься в комедії "Jerry and Marge Go Large".

Про це повідомляє видання Deadline.

За сюжетом сімейна пара пенсіонерів Джеррі і Мардж Селбі (Браян Кренстон і Аннет Бенінг) виявили математичну лазівку в Массачусетської лотереї. Вони виграють 27 мільйонів доларів і витрачають їх на те, щоб відновити містечко, в якому вони живуть.

Режисером стане Девід Франклін (“Диявол носить Prada”), а сценарій напише Бред Коупленд (“Затримка у розвитку”).

Один із продюсерів картини – Емі Бер з Landline Pictures. Компанія спеціалізується на фільмах для аудиторії 50+, які можуть бути цікаві також і молодому поколінню.

Фільм вийде на платформі Paramount +. Подробиці виробництва поки не розголошуються.