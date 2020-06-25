Брат герцогині Кембриджської Кейт - Джеймс Міддлтон заснував на честь свого спанієля Елли компанію з виробництва корму.

Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

Джеймс розповів, що він пережив клінічну депресію, через яку втратив роботу.

Він зізнався, що повністю втратив упевненість в собі і разом зі своєю собакою Еллою відвідував сеанси терапевта.

“Що я буду робити далі? У мене було нуль впевненості, і я відчув себе повним невдахою. Терапевт сказав: “роби те, що любиш – ти любиш своїх собак і маєш стільки впевненості в них, так чому б не спробувати включити їх в своє наступну справу”, – розповів Джеймс.

У зв’язку з цим, він вирішив запустити бренд корисного корму, який назвав на честь улюбленого вихованця Ella & Co.