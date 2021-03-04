Старший брат Мераї Кері, 61-річний Морган, подав до суду на співачку через її мемуари "Значення Мераї Кері" (The Meaning of Mariah Carey). Спогади сестри він назвав "образливими".

Про це повідомляє ВВС.

Він вважає, що сестра написала багато неправди, прочитавши яку у Моргана почалися “душевні страждання”. Зокрема, йому не сподобалося те, що в книзі сестра назвала його жорстоким. Тепер Морган вимагає компенсацію моральної шкоди, але суму не називає.

У позові, який Морган напередодні подав до Верховного суду Манхеттена (Нью-Йорк, США), сказано, що після прочитання мемуарів він пережив “важкі душевні страждання” і “серйозну шкоду своїй репутації”.

“Багато фрагментів книги неправдиві і такі, що дискредитують, вони завдали серйозної шкоди репутації, особистим і діловим зв’язкам”, – заявив Морган.

Наразі Морган працює фітнес-тренером. Він заявив, що після виходу книги у нього зірвався великий проект, а сестра написала багато пліток, видавши їх за правду.

Це не перший судовий позов проти співачки після виходу її книги. Через місяць після виходу мемуарів, аналогічним чином вчинила її сестра Елісон. Вона вимагає відшкодувати їй моральну шкоду в сумі 1,25 мільйона доларів. Наприклад, їй не сподобався уривок про те, як вона нібито облила сестру гарячим чаєм. Вона вважає таку згадку “образливою”, стверджуючи, що Мерайя хотіла “принизити” її.

Сама співачка поки не відреагувала на звинувачення з боку брата, з яким вже кілька років не спілкується. Що стосується позову сестри, то адвокат Мераї не відреагував на пропозицію “домовитися без суду”.